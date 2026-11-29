Hatay Antakya'da tamirhanedeki yangını itfaiye ekipleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki bir tamirhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iş yerinde hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelburç Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tamirhanede hasar oluştu.
Kaynak: AA