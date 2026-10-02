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Hatay Antakya'da su basan yolda otomobilde mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı

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Hatay Antakya'da su basan yolda otomobilde mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı
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Hatay Antakya'da sabah etkili olan sağanakta su basan yolda arızalanan otomobilde mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öğrenciler okullarına ulaştırıldı, belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

HATAY'da sağanak nedeniyle su basan yolda arızalanan otomobildeki mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı. Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan yolda arızalanan bir otomobildeki öğrenciler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakileri kurtardı. Öğrenciler, ekipler tarafından okullarına ulaştırıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. )

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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