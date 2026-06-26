Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

HATAY'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan gerçekleştirdiği müdahale ile alevler rüzgara rağmen büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı