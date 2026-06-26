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Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan gerçekleştirdiği müdahale ile alevler rüzgara rağmen büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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