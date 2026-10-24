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Hatay Antakya'da change araç soruşturmasında 2 zanlıdan biri tutuklandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde change araç operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İncelemede 2 tır dorsesinin change yöntemiyle kullanıldığı, 1 çekicinin hacizli ve yakalamalı olduğu belirlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "change araç" operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motor ve şasi numaraları değiştirilerek "change" yöntemiyle gerçekleştirilen usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında, Güzelburç Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

İncelemelerde 2 tır dorsesinin "change" yöntemiyle kullanıldığı, 1 çekicinin ise hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.

Ekipler, 3 dorsenin daha aynı yöntemle kullanıldığını ve suçun gizlenmesi amacıyla hurdaya ayrıldığını da belirledi.

Operasyon kapsamında H.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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