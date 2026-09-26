Hatay Antakya'da 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saraykent Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA