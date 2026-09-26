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Hatay Antakya'da 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın söndürüldü

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Hatay Antakya'da 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın söndürüldü
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saraykent Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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