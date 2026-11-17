Hatay Altınözü'nde devrilen panelvanda sıkışan 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı; araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 KM 570 plakalı panelvan, Yolağzı Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, araçta sıkıştıkları yerden çıkarılıp ambulansa taşındı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA