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Şırnak Otoyolu'nda Araç Kazasında Şehit Olan Askerin Acı Haberi Hatay'a Ulaştı

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Şırnak Otoyolu'nda personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in acı haberi, Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine ulaştı. Kel'in baba evine gelen askeri heyet, şehadet haberini baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Şehidin yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in (23) acı haberi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kel'in Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Oğullarının şehadet haberinin ardından fenalaşan Kel çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Türk bayrakları asılan şehidin baba evine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti. Bekar olduğu öğrenilen şehidin yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şırnak Hatay Hassa Kaza Güncel Haberler

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