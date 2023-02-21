Fahrettin Koca: Hatay'da Bu Gece Yaşadığımız İki Depremde 294 Yaralımız Var. 18'inin Durumu Maalesef Ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da dün akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından, “Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da dün akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından, "Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 294 vatandaşın yaralı olduğunu duyurdu. 18 vatandaşın durumunun ağır olduğunu belirten Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"294 YARALIMIZ VAR. 18'İNİN DURUMU MAALESEF AĞIR"

"Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.

"SAĞLIK KURUMLARIMIZDAN BAZILARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTUĞU GÖRÜLMÜŞ VE HASTALARIMIZ TEDBİR GEREĞİ SEVK EDİLMİŞTİR"

6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir. Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun.

"TOPLAM 95 HASTAMIZ, YENİ İKİ DEPREMDEN SONRA, TEDBİREN, ADANA VE DÖRTYOL HASTANELERİNE SEVK EDİLMİŞTİR"

Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız, yeni iki depremden sonra, tedbiren, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir. Hatay'da Sahra Hastanelerimiz görev başında. Adana ve Dörtyol'da doluluk oranlarımız oldukça düşük."