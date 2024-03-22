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Albayrak Grubu, Afrin'de Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi Düzenledi

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Albayrak Grubunun her yıl düzenlediği "Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi", Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Albayrak Grubundan yapılan açıklamaya göre, Afrin Yunus Emre Enstitüsünde hazırlanan serginin açılışına, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, Hatay Vali Yardımcısı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Genel Koordinatörü Mehmet Miraç Topaloğlu ve Ketebe yazarı şef Ömür Akkor katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivri, Afrin'de sergi açabildikleri için Mehmetçiğe şükranlarını ileterek, "Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de kurulan Yunus Emre Enstitüsü, burada hayatın normale döndüğünün büyük bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Mehmet Miraç Topaloğlu ise şunları kaydetti:

"18 Mart 2018, Zeytin Dalı Barış Harekatı'nın yıl dönümüdür. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi anıyorum. Bu kıymetli etkinliğe vesile olarak Afrin'e gelmesinde emeği geçen tüm dostlara ve Albayrak Grubuna teşekkür ediyorum. Burada hayatın normale dönmesine katkı sunan her çalışmanın büyük bir kıymeti vardır."

Yıl boyunca yurt içi ve dışında izleyicilerle buluşacak sergi, 31 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Sanatseverlerin ilgisine sunulan Albayrak Hat Eserleri Sergisi, bugünün usta hattatlarının çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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