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"Hastaya Kan, Ormana Can" projesiyle 4,7 milyon fidan toprakla buluştu

'Hastaya Kan, Ormana Can' projesiyle 4,7 milyon fidan toprakla buluştu
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Türk Kızılay ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Hastaya Kan, Ormana Can' projesi kapsamında 6 ayda 1,5 milyon kan bağışçısı adına 4,7 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Dikimler, yangınlardan zarar gören 10 ilde gerçekleştirildi.

Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığının geçen yıl başlattığı, "Hastaya Kan, Ormana Can" projesi kapsamında yaklaşık 6 ayda 1,5 milyon kan bağışçısı adına, 4,7 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığının gönüllü kan bağışını teşvik etmek ve ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlattığı, "Hastaya Kan, Ormana Can" projesiyle her bir ünite kan bağışı için bağışçı adına üç fidan toprakla buluşuyor.

Bu kapsamda geçen yıl 23 Haziran ile 31 Aralık tarihleri arasında Türk Kızılaya gönüllü kan bağışında bulunan 1 milyon 579 bin 400 bağışçı adına toplam 4 milyon 738 bin 200 fidan dikildi.

Yangınlardan zarar gören 10 ilde dikim çalışmaları yapıldı

Dikim çalışmaları Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Mersin, İzmir, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Uşak olmak üzere 10 ilde, öncelikli olarak yangınlardan zarar görmüş alanlarda gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü, gönüllü kan bağışçılarına özel teşekkür sertifikası gönderiyor ve adlarına dikilen fidanlar hakkında bilgi sağlıyor.

Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014-2019 yılları arasında hayata geçirdikleri işbirliği kapsamında toplam 9 milyon 744 bin 347 fidanın toprakla buluşmasını sağlamıştı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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