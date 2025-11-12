Haberler

Hastanın Kar İsteği, 500 Yıllık Geleneği Canlandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da bir torun, tedavi gören babaannesinin kar istemesi üzerine Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki kar kuyusunu arayarak Erciyes'ten kar temin etti. Yaklaşık 500 yıllık geleneği yaşatan Gengeç kardeşler, zorlu koşullara rağmen karı Malatya'ya gönderdi.

MALATYA'da yerel bir gazetede çalışan Sevilay Karabulut, hastanede 10 gündür tedavi gören babaannesi Zahide Karabulut'un (81) kar istemesi üzerine arayışa geçti. DHA'nın haberini gören Sevilay Karabulut, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kar kuyusu olan Ahmet ve Mahmut Gengeç kardeşler ile irtibata geçti. Gengeç kardeşler, kuyuda kar bittiği için Erciyes'in zirvesine gidip getirdikleri karı özel şoklama yaparak Malatya'ya gönderdi.

Malatya'da yerel bir gazetede çalışan Sevilay Karabulut, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gören babaannesi Zahide Karabulut'un (81) kar istemesi üzerine arayışa geçti. Malatya ve civarında kar bulamayan Sevilay Karabulut, internette DHA'nın Kayseri'nin Hacılar ilçesine özgü kar kuyusu geleneği haberini gördü. Karabulut, ilçede kar kuyusu olan Ahmet ve Mahmut Gengeç kardeşler ile irtibata geçti. Kar kuyularında biten kar sonrası Gengeç kardeşler de Erciyes'in zirvesinden karı kaplara doldurarak, Sevilay Karabulut'un Kayseri'de yaşayan arkadaşı Avukat Sedat Karabulut'a teslim etti. Avukat Sedat Karabulut ise özel şoklama yaparak kar kütlelerini Malatya'ya gönderdi.

'ÇOK ZORLANDIK'

Böyle bir işe vesile oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Ahmet Gengeç, "Malatya'dan bir kişi telefonla bize ulaştı. Numaramızı daha önce haberimizi yapan muhabir kardeşimizden aldığını ve babaannesinin yoğun bakımda hasta olduğunu ve 3 gündür kendilerinden kar isteğini söyledi. Biz de kar kuyularında geçen hafta tamamen karın bittiğini söyledik. Sonradan da vicdanen rahatsız olduk. Kardeşim ile birlikte Erciyes'in zirvesindeki karlardan almak istedik. Sabah 10.00 sıralarında zirveye doğru yola çıktık. Zirvede tipi vardı. Ona rağmen kar doldurduk. Çok zorlandık. Nefesimiz kesildi. Kayaların altında karı doldurduk. Malatya'ya göndereceğiz. İnşallah babaannesi de sağlığına kavuşur" dedi.

'HABERLERDE BİZİ GÖRÜP ULAŞMAK İSTEMİŞ'

Sevilay Karabulut ile yaptıkları telefon görüşmesi sonrası ilçedeki kar kuyularının bittiğini söylemesinin ardından vicdanın rahat etmediğini de anlatan Gengeç, "Kardeşim ile akşam oturup kafa kafaya verdik ve vicdanımız rahat etsin diye yola koyulduk. Haberlerde bizi görmüş. Muhabir kardeşimiz de aracı olduğu için bu işi çözmek istedik. Tekrar karı göndereceğimizi söylediğimizde çok memnun oldu. Bu tür istekler Kayseri'de oluyordu ama ilk defa şehir dışından böyle bir talep geldi. Biz, ömrümüzü kar kuyularına adadık. Kayseri'de 'Sen iste Erciyes'ten kar getirelim' tabiri vardır. Samed kardeşimizin bu isteği üzerine burada da tam da öyle bir durum oldu. Biz de böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Torun Sevilay Karabulut, "Babaannem 10 gündür tedavi görüyor. Hem babaannem adına hem de hem de farklı bir hastamız olması nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Babaannem bu süreçte bizden kar istedi. Malatya'da mevsim şartlarında şu an kar olmadığı için Erciyes Dağı'nda kar yağmıştı. Kayseri'de Ahmet dayıdan rica ettik. Kendisinden Allah razı olsun. Babaannem için Erciyes Dağı'na çıktı. Bize, kar gönderdi" dedi.

TORUN KARABULUT: ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Zahide Karabulut'un kızı Hazal Dilek Karabulut ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Annem tedavi görüyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bizden sürekli bir şeyler istiyor. En son isteği de kar oldu. Malatya'da kar bulamadık. Sağ olsunlar, Ahmet amca Kayseri'den Erciyes Dağı'nda çok emek verip annem için kar gönderdi" diye konuştu.

500 YILLIK GELENEK

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak için kışın karla doldurulan kuyular, bugün serinlemek amacıyla kullanılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.