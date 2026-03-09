'HASTANEYE GİDİYORUM' DİYE EVDEN ÇIKAN HATİCE 4 GÜNDÜR KAYIP
Adana'da evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli, dört gün önce 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulunurken, polis ekipleri Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.
1) 'HASTANEYE GİDİYORUM' DİYE EVDEN ÇIKAN HATİCE 4 GÜNDÜR KAYIP
ADANA'da 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli'den (30), 4 gündür haber alınamıyor.
Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı "Hastaneye gidiyorumö diyerek evden çıktı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.