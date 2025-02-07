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Hükümlüyü hastaneden böyle kaçırmaya çalıştılar

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Bursa'da hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, sağlık raporu alınması için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri esnasında 3 arkadaşı hükümlüyü kaçırma girişiminde bulundu. Asansörden hastane koridoruna uzanan arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Ruhsatsız silah e mermileri satın almak ve bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü O.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. 30 Ocak'ta gözaltına alınan zanlı, sağlık raporu alınması için Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ARKADAŞLARI HÜKÜMLÜYÜ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

O.A'nın hastanedeki işlemleri sırasında arkadaşları M.A.A, M.A. ve R.A, şüpheliyi kaçırma girişiminde bulundu. Polisle arbede yaşayan zanlılar, daha sonra gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. ve M.A. cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit" suçlarından tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Hükümlü O.A'yı kaçırmaya çalışan şüpheliler ile polis arasında yaşanan arbede ise hastanenin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Hükümlüyü hastaneden böyle kaçırmaya çalıştılar
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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