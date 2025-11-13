Hastaneden Ayrıldıktan 6 Gün Sonra Ölü Bulundu

DİYARBAKIR'da tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldıktan 6 gün sonra cansız bedenine ulaşılan polis memuru İsmail Tarhan (35), memleketi Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail Tarhan siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 Kasım'da hastaneden ayrılan Tarhan'a ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde 8 Kasım'da arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 5'inci gününde; aramalar, hastane arıtma havuzlarında, Hevsel Bahçeleri'nde ve Dicle Nehri kıyılarında yoğunlaştı. Ekipler, İsmail Tarhan'ın cansız bedenini Dicle Nehri kıyısındaki sazlık alanda buldu.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen İsmail Tarhan'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Cihanbeyli ilçesine getirildi. İsmail Tarhan, Böğrüdelik Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.