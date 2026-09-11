Hastanedeki mahcubiyeti, 63 yaşında okuma yazma öğrenmesini sağladı

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta 63 yaşındaki Muazzez Işık, hastanede işlemlerini yapabilmek için başkalarından yardım almak zorunda kalırken yaşadığı mahcubiyetin ardından katıldığı okuma yazma kursunda eğitimini tamamladı.

Çocukluğu köyde geçen Işık, ailesi tarafından okula gönderilmeyince okuma yazma öğrenemedi. Yıllar sonra evlenip 4 çocuk sahibi olan, çocuklarını büyütüp, okutup evlendiren Işık, içinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenme isteğini hiç kaybetmedi.

Özellikle hastaneye gittiğinde işlemlerini yapabilmek için çevresindekilerden yardım isteyen Işık, bir gün kendisinden daha yaşlı bir kadının ismini kendi başına yazdığını gördü. O an, yıllardır içinde taşıdığı okuma yazma öğrenme isteği yeniden depreşen Işık, "Bu kadın niye yazıyor? Ben yazamıyorum." diyerek 63 yaşında bu hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.

Muş Halk Eğitimi Merkezinde açılan okuma yazma kursuna başlayan Işık, ilerleyen yaşına rağmen yeniden öğrenci sırasına oturdu.

Sabahları ev ve bahçe işlerini bırakıp büyük bir istekle kursa giden Işık, öğretmeni Bahar Balık'ın desteğiyle okuma yazma öğrendi.

Yıllarca başkalarından yardım istediği işleri artık kendi başına yapabilen Işık, doktorların isimlerini ve oda numaralarını okuyabiliyor, gerekli yerlere kendi bilgilerini yazabiliyor.

Azmiyle çevresindekilere örnek olan Işık, AA muhabirine, geç de olsa hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Okuma yazma bilmeyenlere kursa gitmelerini tavsiye eden Işık, "Hastaneye gidiyordum, birisine 'İsmimi yazın.' diyordum ve utanıyordum. Bir gün bir yaşlı bir kadın ismini yazdı. Ben utandım. 'Bu kadın niye yazıyor? Ben niye yazamıyorum?' dedim. Ondan sonra okumaya karar verdim." dedi.

Okuma yazmayı öğrendikten sonra kaleme aldığı yazıyı okuyabildiğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Okuma yazma kursunda Bahar Hocamız sağ olsun, bize çok emek verdi. Hem okuyorum hem de yazıyorum. Defterlerimi yazılarla doldurdum. Çok güzel bir duygu. Herkes gelsin, herkes okusun. Utanmasınlar, korkmasınlar. Adım atsınlar, gelsinler, okusunlar. Hastaneye giderken her şeyi başkasına sormak bence ayıp. Okusunlar, sonrasında tek başlarına doktora gitsinler, arabaya binsinler, markete gitsinler. Tek başıma hastaneye gidiyorum. İsmimi yazıyorum. Doktorları, odaları tanıyorum. Hemşireleri tanıyorum. Okuyorum, içeriye giriyorum."

Kaynak: AA