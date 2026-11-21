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BURDUR'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hasan Öztürk (72) toprağa verildi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kıbrıs Gazisi Hasan Öztürk dün hayatını kaybetti. Öztürk için Sultandere mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Burdur Garnizon Komutanı Albay İsmail Ceylan, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, Öztürk'ün yakınları ile askerler katıldı. Öztürk, İl Müftüsü Paşa Bektaş'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi. Vali Tülay Baydar Bilgihan da Öztürk'ün ailesine Türk Bayrağı takdim ederek taziyede bulundu.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı