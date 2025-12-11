Terörle mücadele gazisi Mehmet İnce, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden terörle mücadele gazisi Mehmet İnce, son yolculuğuna uğurlandı.

Vatani görevini yaptığı Şırnak'ta 25 Haziran 1994'te terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada gazi olan Mehmet İnce, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnce'nin naaşı Araban İlçesi kırsal Beydilli mahallesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, İnce'nin ailesi ve yakınları ile Kaymakam Özgür İşçimen, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutan yardımcıları Albay Olcay Turan, Albay Ahmet Oğlakçı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Metin Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.