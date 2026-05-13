Radyasyon odasına zorla giren hasta yakını, doktora saldırdı

Hatay'ın Dörtyol Devlet Hastanesi'nde, yakınına anjiyo yapılan bir kişi radyasyon odasına zorla girip doktoruna sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Olay sonrası F.K. gözaltına alındı.

Olay, dün Dörtyol Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. F.K., yakınına anjiyo yapıldığı sırada zorla radyasyon odasına girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan F.K. kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

