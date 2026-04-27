Hastane otoparkındaki otomobil yandı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde hastanenin otoparkında park halindeyken dumanlar çıkan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karacabey Devlet Hastanesi'ne yakınını getiren Turgay Ç., 77 AAK 391 plakalı otomobilini saat 11.00 sıralarında otoparka park etti. Bir süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı, ardından da alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

