İstanbul'da sosyal medyadan hastanenin kurşunlandığı paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da bir hastanenin kurşunlandığı iddiasıyla sosyal medyadan paylaşım yapan şüpheli, "suç ve suçluyu övmek" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Okmeydanı'nda bir hastanenin kurşunlandığına dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde paylaşımı yapan kişinin O.Ç. (30) olduğu tespit edildi.

"Suç ve suçluyu övmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.