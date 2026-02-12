Haberler

Mardin'de ineği telef olan kadına inek ve buzağı hediye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde, geçimini sağladığı ineği hastalığa yenik düşen Sadiye Demir'e, kaymakamlık ve hayırseverler tarafından yeni bir inek ve buzağı hediye edildi. Kadının sevinci gözlerden kaçmadı.

Mardin'in Midyat ilçesinde ineği hastalanarak telef olan kadına inek ve buzağı hediye edildi.

Çavuşlu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sadiye Demir'in (41) geçimini sağladığı ineği hastalıktan öldü.

Mahalle muhtarı Arafat Akdoğan, durumu Kaymakam Mehmet Kaya'ya iletti.

Kaymakam Kaya'nın koordinesinde bir hayırseverin desteğiyle alınan inek ve buzağı, kadına hediye edildi.

Demir'i ziyaret eden Kaya, yaptığı açıklamada, ineğin öldüğünü öğrenmesi üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Kaya, "Sosyal devlet anlayışıyla devlet-millet el ele dayanışmasına bir örnek sergileyerek hem süt ineğimizi hem de buzağıyı ailemize teslim ettik. Hayırsever iş adamımıza teşekkür ediyor, ailemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Demir de hayvanlarını teslim almasının sevincini yaşadığını ifade etti.

Kaymakam Kaya ile emeği geçenlere dua ve teşekkür eden Demir, "Rabb'im bu mübarek şaban ayında ve önümüzdeki ramazan ayı hürmetine devletimizden, milletimizden, kaymakamımızdan ve muhtarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Muharrem Küçükaslan da yer aldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar

Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar