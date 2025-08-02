Hasta Nakil Ambulansı ile Kamyonet Çarpıştı: Yatalak Kadın Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu 78 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti. Cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dün hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu hayatını kaybeden yatalak kadının cenazesi toprağa verildi.
Yalova-Bursa kara yolu Göl Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralanan ve Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yatalak Hatice Bozdağ (78), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Bu arada kazaya karışan kamyonet sürücüsü Sefa Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yatalak bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesine götüren Abdullah P. (60) idaresindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı, Yalova-Bursa kara yolu Göl Yolu Kavşağı'nda Sefa Ö. (27) idaresindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.
Kazada sürücüler ile yatalak hasta Hatice Bozdağ, refakatçisi Havva Ulu (51) ve sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) yaralanmıştı.