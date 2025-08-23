Hassa'da Düğüne Giden Ailenin Otomobiliyle Çekici Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Hassa'da Düğüne Giden Ailenin Otomobiliyle Çekici Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde düğüne giden bir ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hassa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kardeşinin oğlunun düğününe giden Abdullah Bozkurt yönetimindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki 31 AJH 154 plakalı çekici hizmeti veren kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile beraberindeki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı. Abdullah C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
