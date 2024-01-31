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Hassa'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gaziantep-Hassa kara yolu Ardıçlı Mahallesi'nde, A.Ç. idaresindeki 31 U 5290 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Hatay Trafik Kazaları Güncel Haberler

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