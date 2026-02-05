Muş Valisi Çakır, Hasköy Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Muş Valisi Avni Çakır, hizmete yeni açılan 52 yataklı Hasköy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Başhekim Dr. Hidaye Burcu Özçelik'ten hastane ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Çakır, servisleri gezdi, hastalarla sohbet etti.

Çakır, basın mesnuplarına, ilçe halkının beklentisini karşılayabilecek önemli bir yatırımın yapıldığını söyledi.

Hastanenin hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Buradaki diyaliz ünitemiz devreye girince Muş'un da yükünü almış oldu. Diş ünitemizdeki doktorlarımız da vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı anlamında hizmetlerini karşılıyor. Hastane, kapasitesiyle temizliğiyle ve buradaki çalışanların güler yüzüyle vatandaşlarımızın beğenisini aldı." dedi.

Yeni hastanelerin hizmete alınmasıyla vatandaşlara birinci sınıf sağlık hizmeti verdiklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Sağlık, her bir ferdin, her bir ailenin ve her bir hanenin mutlaka işinin düştüğü en öncelikli kurumların başında geliyor. Bu konudaki imkanlarınız ve hizmetleriniz vatandaşlara büyük güven ve huzur veriyor. Yapılan hastaneler fiziki ve teknik bakımından donanımlı. Sağlık anlamında da vatandaşlarımızdaki memnuniyet çıtası her geçen gün yukarı çıkıyor. Biz de bu anlamda çıtayı her geçen gün yukarıya doğru taşıyoruz."

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ise "İlçemizde güzel bir hastane inşa edildi. Özellikle diyaliz hastalarının hizmet almaya başlamasıyla hastalar artık Muş merkeze gitmekten kurtuldular. Hastaların memnuniyetini gözlemlemek bizi mutlu etti." diye konuştu.

Diyaliz hastası Zeynel Yavuz da "Diyaliz için daha önce Muş'a gidiyordum. Haftanın 3 günü servis köyden alarak buraya getiriyor. Burada diyaliz ünitesine girmeye başladım. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Çakır'a, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney ve Muş Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Ayşe Rumeysa Doğruyol eşlik etti.