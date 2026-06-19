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Mersin'de bir kadının haşema ile havuza alınmadığı iddiası

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Mersin'de haşemalı bir kadının site havuzuna alınmaması üzerine başlatılan soruşturmada site yöneticisi ve görevli hakkında gözaltı kararı çıktı. Görevli Baran D. gözaltına alınırken, yönetici Mehmet G.'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

SİTE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde haşemalı bir kadının sitenin havuz kısmına alınmamasına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sitenin yöneticisi Mehmet G. ve görevli Baran D., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından haklarında gözaltı kararı alındı. Baran D., gözaltına alınırken, Mehmet G.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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