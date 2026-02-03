Haberler

Terör örgütü YPG, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Haseke'ye girişini karşılayan 23 kişiyi alıkoydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Haseke kentinde düzenlediği sevinç gösterilerini karşılayan bölge halkından 23 kişi, terör örgütü YPG tarafından alıkonuldu. YPG, çok sayıda kişiyi sokağa çıkma yasağına rağmen yakaladı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin dün Haseke kentine girişini karşılayarak sevinç gösterileri düzenleyen bölge halkından 23 kişi, terör örgütü YPG tarafından alıkonuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, terör örgütü YPG, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait konvoyun Haseke'ye girişini karşılayan çok sayıda kişiyi alıkoydu.

Haseke kent merkezinde 21, Rümeylan ilçesinde 1, Mabede beldesinde 1 olmak üzere bölge sakinlerinden 23 kişinin terör örgütü YPG tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında dün Haseke kent merkezine girmişti.

Bölge halkı, YPG'nin ilan ettiği sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara çıkarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerini karşılamış ve sevinç gösterileri düzenlemişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi