Haberler

YPG/SDG'nin bırakıp Suriye ordusunun yakaladığı DEAŞ'lı teröristler, hapishaneden bırakılma olayını anlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haseke'de serbest kalan DEAŞ'lı teröristler, kendilerini hapishaneden çıkaran kişilerin YPG/SDG'li olduğunu anladıklarını belirtti. Suriye ordusuna teslim olmadan önce yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan teröristler, YPG/SDG'nin rolünü vurguladı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Şam hükümetini sorumlu tutarak Haseke'de serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristler, kapıları açanların kendilerini Suriye askeri olarak tanıttıklarını ancak aksan ve kılıklarındaki detayların bu kimselerin YPG/SDG'li olduğunu ortaya koyduğunu anlattı.

Haseke'nin Şeddadi ilçesinde DEAŞ'lıların da tutulduğu hapishanede 19 Ocak'ta tüm mahkum ve alıkonulmuş kişilerin serbest bırakıldığı olayda, YPG/SDG tarafı Şam yönetimini ve aşiret güçlerini suçlarken, hükümet ise bundan örgütü sorumlu tutmuştu.

Olayın yaşandığı günün gece saatlerine doğru bölgeye ulaşan Suriye ordusu, büyük bölümünün hala ilçede olduğunu tespit ettiği kişileri toplayarak tahkikat yapmak üzere hapishaneye geri getirdi.

Şeddadi Hapishanesi'ne ulaşan AA muhabiri, serbest bırakıldıktan sonra Suriye ordusunca yakalanan DEAŞ'lı teröristlere "ne gördüklerini" sordu.

2019 yılında Deyrizor'un Bağoz ilçesinde yakalanarak Şeddadi Hapishanesi'ne konulan ve 8 yıldır dünyayla bağlantısı kesilen Veysel Ahmed Mustafa, şunları söyledi:

"Öğle yemeğinin dağıtılmasının ardından uzaktan silah sesleri duymaya başladık. Ateş sesleri hapishanenin biraz uzağından geliyordu. Bir süre sonra bir grup, koğuşlara geldi ve kapıları açtı.

Kendilerini Suriye askeri olarak tanıttılar. Ancak bunların SDG milisleri olduğunu anladım. Şekillerini bilirim; saçları kısa, bıyıklıydılar. Ayrıca Arapçaları zayıftı. Bizi bırakanlar Kürt aksanıyla Arapça konuşuyordu. SDG'li olduklarını anladım."

Hapishaneden çıktıktan sonra Şeddadi'deki Arap aşiretlerinin yönlendirmesiyle Suriye ordusuna teslim olduklarını anlatan Mustafa, "Bize 'Korkmayın, sizi orduya teslim edeceğiz' dediler. Akşam saatlerinde Suriye ordusu bizi teslim aldı." dedi.

Kendilerini hapishaneden bırakan kişilere dair Mustafa, "Bizi serbest bırakanların saç, bıyık ve lehçelerinden SDG'li olduklarını net şekilde fark ettim." dedi.

Bir diğer DEAŞ'lı Abdülhadi Ali el-Ahmed, 2017 yılında teslim olduğunu belirterek 19 Ocak akşamı için "Bir grup geldi, kapıları açtı. 'Elbiselerinizi değiştirin ve kendinizi Suriye ordusuna teslim etmeyin' dediler. Kim olduklarını sorduğumuzda cevap vermediler. Şeddadi ilçesinden yaklaşık 4 kilometre yürüdük, belde halkından bir kişi bizi Suriye ordusu güçlerine teslim etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Okuldaki Türk bayrağı skandalında çok sayıda tutuklama
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı

'Boncuk' yine yüzleri gülümsetti
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması