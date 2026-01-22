YPG/SDG'nin bırakıp Suriye ordusunun yakaladığı DEAŞ'lı teröristler, hapishaneden bırakılma olayını anlattı

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Şam hükümetini sorumlu tutarak Haseke'de serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristler, kapıları açanların kendilerini Suriye askeri olarak tanıttıklarını ancak aksan ve kılıklarındaki detayların bu kimselerin YPG/SDG'li olduğunu ortaya koyduğunu anlattı.

Haseke'nin Şeddadi ilçesinde DEAŞ'lıların da tutulduğu hapishanede 19 Ocak'ta tüm mahkum ve alıkonulmuş kişilerin serbest bırakıldığı olayda, YPG/SDG tarafı Şam yönetimini ve aşiret güçlerini suçlarken, hükümet ise bundan örgütü sorumlu tutmuştu.

Olayın yaşandığı günün gece saatlerine doğru bölgeye ulaşan Suriye ordusu, büyük bölümünün hala ilçede olduğunu tespit ettiği kişileri toplayarak tahkikat yapmak üzere hapishaneye geri getirdi.

Şeddadi Hapishanesi'ne ulaşan AA muhabiri, serbest bırakıldıktan sonra Suriye ordusunca yakalanan DEAŞ'lı teröristlere "ne gördüklerini" sordu.

2019 yılında Deyrizor'un Bağoz ilçesinde yakalanarak Şeddadi Hapishanesi'ne konulan ve 8 yıldır dünyayla bağlantısı kesilen Veysel Ahmed Mustafa, şunları söyledi:

"Öğle yemeğinin dağıtılmasının ardından uzaktan silah sesleri duymaya başladık. Ateş sesleri hapishanenin biraz uzağından geliyordu. Bir süre sonra bir grup, koğuşlara geldi ve kapıları açtı.

Kendilerini Suriye askeri olarak tanıttılar. Ancak bunların SDG milisleri olduğunu anladım. Şekillerini bilirim; saçları kısa, bıyıklıydılar. Ayrıca Arapçaları zayıftı. Bizi bırakanlar Kürt aksanıyla Arapça konuşuyordu. SDG'li olduklarını anladım."

Hapishaneden çıktıktan sonra Şeddadi'deki Arap aşiretlerinin yönlendirmesiyle Suriye ordusuna teslim olduklarını anlatan Mustafa, "Bize 'Korkmayın, sizi orduya teslim edeceğiz' dediler. Akşam saatlerinde Suriye ordusu bizi teslim aldı." dedi.

Kendilerini hapishaneden bırakan kişilere dair Mustafa, "Bizi serbest bırakanların saç, bıyık ve lehçelerinden SDG'li olduklarını net şekilde fark ettim." dedi.

Bir diğer DEAŞ'lı Abdülhadi Ali el-Ahmed, 2017 yılında teslim olduğunu belirterek 19 Ocak akşamı için "Bir grup geldi, kapıları açtı. 'Elbiselerinizi değiştirin ve kendinizi Suriye ordusuna teslim etmeyin' dediler. Kim olduklarını sorduğumuzda cevap vermediler. Şeddadi ilçesinden yaklaşık 4 kilometre yürüdük, belde halkından bir kişi bizi Suriye ordusu güçlerine teslim etti." ifadelerini kullandı.