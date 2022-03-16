Hasbahçe'de 7 bin kişiye salep dağıtıldı

İSTANBUL Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe'de binlerce vatandaşa kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep ikram etti. Sıcacık saleplerini yudumlayan vatandaşlar kışın tadını çıkardı.

Kağıthane'de soğuk geçen kış günlerinde içleri ısıtacak bir etkinlik düzenlendi. Hasbahçe Mesiresi'nde binlerce vatandaşa salep ikram edildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem sıcacık saleplerini yudumladı, hem de Hasbahçe'de ağaçlar arasında gezerek kışın tadını çıkardı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'de etkinliğe katılan vatandaşlara salep ikram ederken, bu geleneksel lezzeti tatmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte 7 bin kişiye 1 tondan fazla salep ikram edildi.

"Bu havalarda süper gidiyor"

Salep içmeyi çok sevdiğini belirten Berna Adlınur, "Ben sürekli içiyorum hem evde, hem de böyle etkinliklerde. Bu havalarda süper gidiyor. Çok seviyorum Kağıthane Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu soğuk havalarda salepi tercih ediyorum"

Kağıthane Belediyesine teşekkür eden Yeliz Ak ise, "Harika, çok güzel. Bu soğuk havalarda salepi tercih ediyorum. Çok seviyoruz, çok güzel. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.