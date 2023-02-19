Hasar gören caminin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı Güncel Haberler ADANA'nın Seyhan ilçesinde depremde hasar gören Hasan Akgül Camisi'nin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı. ADANA'nın Seyhan ilçesinde depremde hasar gören Hasan Akgül Camisi'nin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da 13 bina yıkıldı, çok sayıda bina hasar gördü. Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Hasan Akgül Camisi'nin minaresi de ağır hasar aldı. Ekipler, risk taşıdığı gerekçesiyle minarenin kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Seyhan Adana Güncel Haberler

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