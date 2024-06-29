Hasankeyf'teki tarihi yapılar gün batımında büyüleyici bir görüntü oluşturuyor
Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar, gün batımında muhteşem bir manzara sunuyor. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi, Er-Rızk ve Eyyubi camileri, gün batımında güzel bir görüntü oluşturuyor. Vatandaşlar ve turistler, ilçenin tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini keşfetmek için buraya akın ediyor.
Hasankeyf ilçesinde yer alan tarihi yapılar, gün batımında güzel görüntü oluşturdu.
Tarihi dokusuyla kültür turizminin gözde mekanlarından biri olan Hasankeyf'te baraj gölü sahasından nakledilen tarihi eserler, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi ile Er-Rızk ve Eyyubi camilerinin gün batımında güzel görüntü oluşturdu.
Vatandaşlardan Kadir Yılmaz, ilçenin çok güzel olduğunu, herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.
Tüm gününü ilçede geçirdiğini belirten Yılmaz, "Tarihi eserlerin gün batımı görüntüsü muhteşem, hayran kaldım." ifadelerini kullandı.
Almanya'dan gelen Dilan Geçit ise tekne turu yaptığını belirterek, "Fotoğrafları paylaştığımda akrabalarım buranın neresi olduğunu soruyorlar. Akrabalarım ve Almanya'daki arkadaşlarım burayı çok beğendi." dedi.