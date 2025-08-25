Hasankeyf'teki Tarihi Yapılar Dron ile Görüntülendi

Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar dron ile havadan görüntülendi.

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf'te Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) göl sahasında kalan ve Arkeopark'a taşınan tarihi eserler yeni yerlerinde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Tarihi yapılardan Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi ve Sultan Süleyman Camisi dron ile havadan görüntülendi.