Hasankeyf'teki Tarihi Yapılar Dron ile Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen tarihi yapılar dron ile havadan görüntülendi. DSİ tarafından yapılan baraj nedeniyle yeni yerlerine taşınan tarihi eserler, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar dron ile havadan görüntülendi.

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf'te Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) göl sahasında kalan ve Arkeopark'a taşınan tarihi eserler yeni yerlerinde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Tarihi yapılardan Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi ve Sultan Süleyman Camisi dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.