Hasankeyf'te karne töreni düzenlendi

Hasankeyf'te karne töreni düzenlendi
Güncelleme:
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 1370 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, öğrencilerin karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmesine eşlik etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur ilçedeki okulları gezdi.

İmrak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

İlçedeki 16 okuldaki 1370 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakam İmrak, öğrencileri tebrik ederek eğitimlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

