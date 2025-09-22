Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 30 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonla gümrük kaçağı olan 16 cep telefonu, 5 bin 421 paket sigara, 83 kutu alkol ve daha fazla malzeme ele geçirildi. Toplamda 30 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 3 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 16 cep telefonu, 5 bin 421 paket sigara, 83 kutu alkol, 1 litre alkol, 4 kablosuz kulaklık, 15 şarj aleti, 2 elektronik sigara ve 135 paket çay ele geçirildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel