Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 30 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonla gümrük kaçağı olan 16 cep telefonu, 5 bin 421 paket sigara, 83 kutu alkol ve daha fazla malzeme ele geçirildi. Toplamda 30 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 3 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 16 cep telefonu, 5 bin 421 paket sigara, 83 kutu alkol, 1 litre alkol, 4 kablosuz kulaklık, 15 şarj aleti, 2 elektronik sigara ve 135 paket çay ele geçirildi.

Operasyonda 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
