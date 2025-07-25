Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı

Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma, durdurduğu araçlarda gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 13 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 165 paket sigara ve 149 elektronik sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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