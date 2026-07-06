Hasankeyf'te Cami Çatısında Yangın

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde cami çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasankeyf ilçesine bağlı Urganlı Köyü'nde bulunan caminin çatısında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı