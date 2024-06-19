Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf'te Bayram Tatilinde Tarihi Yerler Geziliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf ilçesine gelenler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor. Kültür turizminin gözde mekanlarından biri olan Hasankeyf ilçesi, bayram tatilinde tarihi mekanlarıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor. Ziyaretçiler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf ilçesine gelenler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor.

Kültür turizminin gözde mekanlarından biri olan Hasankeyf ilçesi, bayram tatilinde tarihi mekanlarıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Hasankeyf ilçesine gelenler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor.

Ziyaretçiler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

Esnaf Abdullah Taş, tarihi ilçenin Hasankeyf'in turizmde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hasankeyf'in köklü tarihi ve kültürüyle ziyaretçilere hitap ettiğini kaydeden Taş, "Çok mutluyuz çünkü esnafın yüzü gülüyor. Hasankeyf gündüz çok sıcak ama akşam hava serinliyor." dedi.

Ziyaretçilerden Orhan Yılmaz da, gündüz sıcak hava etkili olduğu için gün batımında ve gece saatlerinde gezmeye geldiğini aktardı.

Kocaeli'nden gelen ziyaretçilerden Ahmet Buzkartaca ise, Hasankeyf'in anlatıldığı kadar güzel bir yer olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Zeynel Bey Türbesi Hasankeyf Kalesi Kurban Bayramı Artuklu Kültür Hava Durumu Turizm Güncel Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe'nin 2.Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Fenerbahçe'nin 2.Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano oldu

 AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu

 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli

 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak

Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title