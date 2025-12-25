Haberler

Batman Hasankeyf'te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki restore edilen 10 mağara, yapılan törenle turizme açıldı. Vali Ekrem Canalp, projenin tamamlandığını ve gelecekte daha fazla mağaranın restore edileceğini duyurdu.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki ören yerinde restore edilen 10 mağara turizme açıldı.

İlçenin Kale bölgesinde düzenlenen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, 3 yıl önce başlattıkları restorasyon projesinin tamamlandığını ve mağaraların turizme açıldığını söyledi.

Gelecek yıllarda restore edilen mağara sayısının daha da artacağını ifade eden Canalp, "Bu bir başlangıç, bundan sonra her yıl yenilerini eklemek suretiyle adım adım gideceğiz. Zor olan şey neydi? Zor olan şey ilkini yapmaktı. Ama bu sefer mütevazı değil, daha cesur olacağız. Çünkü aynı usul ve esasa göre yapacağız." dedi.

Bölge için bir mağara otel projelerinin de olduğunu dile getiren Canalp, "İnşallah yakın zamanda mağara otelle ilgili olarak da yatırımcılara, buyurun yatırım yapın diyecek hale geldik. İmar planıydı, bitti. Milli Emlaktan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis konusu vardı, o da tamamlandı." diye konuştu

Açılışın ardından Canalp ve beraberindekiler mağaraları gezdi.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
