Tarihi Hasankeyf ilçesi bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Tarihi mekanlar ve tekne turları ilgi odağı olurken, esnaf yoğunluktan memnun.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Hasankeyf, 9 günlük bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

İlçeyi ziyaret edenler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yerleri ziyaret ediyor.

Ziyaretçiler, ?Ilısu Baraj Gölü'nde katıldıkları tekne turlarıyla kanyonları ve Hasankeyf Kalesi'ni görme imkanı buluyor.

"İnsanları çok cana yakın ve misafirperver"

Kocaeli'nden gelen Rıdvan Yıldırım, Hasankeyf'te tarihi eserleri gördüğünü belirterek, "Çok turistik bölge, çok güzel. Turistik alanı da çok fazla. Memnun kaldık ve çok keyif aldık. İnsanları çok cana yakın ve misafirperver." dedi.

Mardin'in Midyat ilçesinden gelen Hilvan Konak da fırsat buldukça Hasankeyf'e gezmeye geldiğini söyledi.

İlçenin görülmeye değer olduğunu dile getiren Konak, "Bayram tatilinde fırsat bulup tekrar geldik. Tekneye bindik, müzeye gittik." diye konuştu.

"Buranın doğası, tarihi çok başka"

Tuğba Çiçek ise Hasankeyf'in beklentilerini fazlasıyla karşıladığını anlatarak, kardeşiyle birlikte çıktıkları GAP turu kapsamında ilçeye geldiklerini bildirdi.

Çiçek, "Kütahya'dan geldik. Heyecanlıyız. Doğasıyla, kültürüyle çok güzel bir şehir. Çok beğendik. Diyarbakır'ı da gezdik. Diyarbakır da çok güzeldi. Daha sonra Mardin'e gideceğiz. Buranın doğası, tarihi çok başka." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Irmak Yıldırım, herkesin mutlaka tarihi ilçeyi görmesi gerektiğini anlattı.

"Büyük bir hareketlik var. Esnaf olarak mutluyuz"

İlçede 40 yıldır esnaflık yapan Cemil Uluk de ziyaretçi yoğunluğundan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Uluk, "Büyük bir hareketlik var. Esnaf olarak mutluyuz. Herkesi ilçeye bekliyoruz. Misafirlerimizi ağırlayıp memnun gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
