Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Raman ve Dicle mahallelerinde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarını karşılayacağına dair söz verdi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.
Kaymakam İmrak, hane ziyareti kapsamında Raman ve Dicle mahallelerinde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, gerekli çözümlerin yapılacağını belirtti.
Vatandaşlar da ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel