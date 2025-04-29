Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu

Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir 'Bahçeli' gafı daha

DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir "Bahçeli" gafı daha

Hasankeyf Kalesi'nin Restorasyonu Tamamlandı, Ziyarete Açılacak

Hasankeyf Kalesi'nin Restorasyonu Tamamlandı, Ziyarete Açılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi Hasankeyf Kalesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kaleye çıkan yollar yenilendi ve güvenlik önlemleri alındı. Kalenin yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor.

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf'teki kale, yapılan çevre düzenlemeleri ve alınan güvenlik önlemleriyle ziyaretçiler için hazır hale getirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında kaleye çıkan yürüyüş yolları yenilendi, bilgilendirme tabelaları yerleştirildi ve dinlenme alanları oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kalenin yakın zamanda açılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.