Hasankeyf'in tarihi yapıları ve manzarası dronla görüntülendi

BATMAN'ın 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf ilçesinin tarihi yapıları ve manzarası dronla görüntülendi.

Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri kıyısında yer alan 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf'te; Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar dönemlerine ait yapılar ve ilçe manzarası dronla kayda alındı. Görüntülerde Hasankeyf Kalesi ve Zeynel Bey Türbesi de yer aldı. İlçede düzenlenen tekne turlarına katılan ziyaretçiler hem tarihi alanları gezdi hem de gün batımını Hasankeyf manzarası eşliğinde izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı