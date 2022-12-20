Hasan ve Şeyma'yı öldüren sanıkların akli dengelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor istendi

KIRŞEHİR'de, sevgililer Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'i (18) öldürüp, Kızılırmak Nehri'ne atan tutuklu sanıklar Şefik Ekici (35) ve Sami Aydoğan'ın (32) yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların akli dengelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor isteyerek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen 25 Mart'ta, saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan otomobilden çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, otomobilden indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Mahkeme sonrası Aydoğan ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediyenin mezarlığında 4 kişi mazot çalmış. Mazot çalındıktan sonra belediye savcılığa ihbarda bulunmak zorundaydı. Bunu yapmadılar. Belediye 16.03.2022 tarihinde bu durumu savcılığa bildirseydi belki bu suç işlenmeyecekti. Çünkü mazot çalan sanıklar ya tutuklanacak ya da açığa alınacaklardı. Belediyenin kusuru var. Bizler de gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağız" dedi.