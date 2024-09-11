AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Partisinin Espiye İlçe Teşkilatını ziyaret eden Turan, ilçe başkanı Samet Önal ile görüştü.

Espiye halkı ile de buluşan Turan, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Turan, her zaman vatandaş ile esnafların istek ve sorunlarını yerinde dinlediğini belirterek, çözüm üretme gayreti içinde olduklarını söyledi.???????