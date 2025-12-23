Hasan Kalyoncu Üniversitesinde akademik ödül töreni düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ), akademik alana katkı sağlayan akademisyenler için ödül töreni düzenlendi.

Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak önceliklerinin nitelikli eğitim ve kalite olduğunu söyledi.

Yenilik ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının önemli olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Toplumsal sorumluluğu merkeze alan sosyal, kültürel, spor ve sanat faaliyetleri, bunun yanında son yıllarda artan bilimsel yayın sayımız, ulusal ve uluslararası araştırma projelerimiz, sanayi ve kamu işbirliklerimiz, girişimcilik programlarımız, AR-GE odaklı çalışmalarımız yeniden sistem dahilinde değerlendirilmekte. Üniversite olarak gençliğimize, kıymetli öğrencilerimize güveniyoruz. Ülkemizin yarınlarına onların daha iyi hazırlanması, onların nitelikli eğitime ulaşabilmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz."

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da üniversitenin başarı düzeyini daha artırmak için çalışacaklarını belirtti.

Öğrencilere üniversiteye sağladıkları katkılar için teşekkür eden Küçükerdoğan, "Üniversite olarak birçok alanda yükselişimizi sürdürüyoruz. 208 üniversite arasında pek çok kategoride ilk 20 içindeyiz. Genel memnuniyet sıralamasında 20 üniversite arasında 14. sıradayız. Bu, geçen yıla göre iyi bir konum. Derslerin işleyişinden memnuniyet kategorisinde ise 20 üniversite arasında 4. sıradayız. Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, üniversitenin akademik performansına katkı sağlayan akademisyenlere ödülleri takdim edildi.