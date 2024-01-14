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Hasan Dağı'nda düşen kadın dağcı helikopterle kurtarıldı

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Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan bir kadın dağcı, iniş sırasında düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekibi, helikopterle yaralı dağcıyı güvenli bölgeye indirdi. Yaralı dağcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan kadın dağcı, helikopterle kurtarıldı.

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 11 kişilik dağcı ekibi, tırmanış sonrası iniş için harekete geçti.

Dönüş sırasında Ezgi Yıkılmaz (30) dengesini kaybederek düşüp ayağından yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE'den oluşan 23 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

Ekipten 3 kişi Yıkılmaz'ın yanında kalırken diğer 7 kişi kendi çabalarıyla dağdan indi.

Yaklaşık 3 saat sonra bulundukları yerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Yıkılmaz ve 3 arkadaşı, güvenli bölgeye indirildi.

Yaralı Ezgi Yıkılmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan Yıkılmaz'ın ekip arkadaşı, dağda bir kaza gerçekleştiğini belirterek, "Biz doğa sporları yapan birkaç arkadaş toplanıp tırmanışa çıkmıştık. Hepimiz profesyoneliz ama doğada herhangi bir olumsuzluk olabiliyor. Sağ olsunlar geldiler, yardımcı oldukları için teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Dağı Aksaray Kurtarma Kaza Yaşam Güncel Haberler

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