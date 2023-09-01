Hasan Basri Yapım'dan 'İşitin Ey Yarenler'

HASAN BASRİ YAPIM'DAN "İŞİTİN EY YARENLER"

"İşitin Ey Yarenler" diye şiirine başlayan Yunus Emre'nin, tüm insanlığa seslendiği 7 ölümsüz eserinin kadın sesinden yükseldiği "İşitin Ey Yarenler" albümüne konuk olan sanatçılar; Aysel Yakupoğlu, Emel Taşçıoğlu, Feryal Öney, Gülay Sezer, Gülşen Kutlu, Nilgül, Umut Akyürek.

Albümün açılış şarkısı; sözleri Yunus Emre'ye, müziği Ekrem Düzgünoğlu'na ait olan ve albüme ismini veren "İşitin Ey Yarenler" isimli şarkı.

Aşk'ın hakikatine yolculuk yaptıracak 7 Yunus Emre eserinden oluşan "İşitin Ey Yarenler albümünde"; Aysel Yakupoğlu'nun seslendirdiği müziği Mazhar Alanson'a ait "Adımız Miskindir Bizim", Emel Taşçıoğlu'nun seslendirdiği müziği Müslüm Sünbül'e ait "Benim Adım Dertli Dolap", Feryal Öney'in seslendirdiği müziği Tovas Porvas'a ait "Geldi Geçti Ömrüm Benim", Gülay Sezer'in seslendirdiği müziği anonim olan "Gel Gör Beni", Gülşen Kutlu'nun seslendirdiği müziği Erol Parlak'a ait "Aşkına Düşen Aşık", Nilgül'ün seslendirdiği müziği Ekrem Düzgünoğlu'na ait "İşitin Ey Yarenler", Umut Akyürek'in seslendirdiği müziği anonim olan "Bülbül Kasidesi" isimli eserler yer alıyor.

Müzik yönetmenliğini Müslüm Eke'nin yaptığı "İşitin Ey Yarenler" albümünde; albüme ismini veren eserin düzenlemesi Ekrem Düzgünoğlu'nun, "Adımız Miskindir Bizim", "Benim Adım Dertli Dolap", "Geldi Geçti Ömrüm Benim", "Gel Gör Beni", "Aşkına Düşen Aşık", "İşitin Ey Yarenler", "Bülbül Kasidesi" isimli 6 eserin düzenlemeleri Müslüm Eke'nin imzasını taşıyor.

Dijital Marketingi Dijiword Reklam Ajansı tarafından yapılan "İşitin Ey Yarenler" albümünün, grafik tasarımı GrafiHBY Productions Umut Halıcı tarafından hazırlandı. Albüm kapağında yer alan Yunus Emre'nin yapay zeka çizimi Erbakan Zobi tarafından yapıldı.

Yapımcılığını ve prodüktörlüğünü Hasan Basri Budak'ın üstlendiği, Mihalıççık Belediyesi'nin değerli katkılarıyla hazırlanan, Yunus Emre ve Anadolu felsefesini evrensel bir platforma taşımayı amaçlayan "İşitin Ey Yarenler" albümü; 1 Eylül 2023 Cuma günü Hasan Basri Yapım etiketiyle tüm dijital müzik platformları aracılığı müzikseverlerle buluştu.