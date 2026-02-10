AK Parti'li Yalçın: Zeynep Başkan, Anadolu'dur

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kıyafeti üzerinden hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi. Yalçın, "Zeynep Başkan Anadolu'dur; Anadolu'yu ve hepimizi temsil eder. Onun hakkını hiçbir yerde bırakmayacağız" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, parti genel merkezinde, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile görüştü. Yalçın, başörtüsüyle ilgili toplumsal olarak bölücülük yapılmaması gerektiğini her seferinde anlatmalarına rağmen bu zihniyetin devam ettiğini söyledi. Yalçın, "Bugün bir sürü hukuki ve siyasal düzenlemeler yapıldı. Yasakçılık yapamıyorlar, bugün şükürler olsun üniversitelerimizde, kamu binalarımızda insanlar başörtüleriyle bulunabiliyorlar. Buna engel olamıyorlar ama maalesef o alçak zihniyet bir yerlerde saklanmış, mevzilenmiş ve mevzisinden çıkacak yerini bekliyor. 'Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz' derlerdi. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını bile hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar. Meselenin hukuki süreci başladı. İnşallah bizim bu zihniyetle mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları tam da temsil etmesi gerekeni temsil ederek, bizim gururumuz oldular" diye konuştu.

'ONUN HAKKINI HİÇBİR YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'

Yalçın, "Darbe anayasasıyla mücadelemiz devam ediyor, bizim özgürlükler alanındaki mücadelemiz devam ediyor. Bu zamana kadar çok büyük mesafeler kat ettik. İnşallah bundan sonra da sivil anayasayla da o mesafeleri taçlandıracağız. En uygun yerine kadar taşıyacağız; ama o zihniyetle mücadeleyi bırakmayacağız. Zeynep Başkan çok öz güvenli bir insandır. Öz güvenle kendi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. O anlamak istemeyen insanlara kafalarına vura vura bu toprakların gerçek sahipleri olduğumuzu, gerçek temsilcileri olduğumuzu, bizim tam da bunları temsil ettiğimizi anlatacağız. Zeynep Başkan Anadolu'dur; Anadolu'yu ve hepimizi temsil eder. Onun hakkını hiçbir yerde bırakmayacağız" dedi.

'KILIK KIYAFETE DEĞİL, YAPTIKLARINA BAKILMALI'

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün de "Bu nesil bu meseleyi artık halletmek zorunda. Bunu geleceğe miras bırakmamamız lazım. Kendi ananesini, örfünü bile beğenmiyorlar. Biz bunlara neyi beğendireceğiz. Kılık kıyafete değil, insanların yaptıklarına bakılması gerekiyor. Buna bakmayı bile beceremeyen insanlar, kendilerini toplumda kıymetli insan zannediyorlar. Halbuki demokrasi denilen durum tam anlamıyla her tür kıyafeti giyen insanın her tür görevde olabildiği, her tür standartları taşıyan insanın kendi başarısıyla her şeyi yapabildiği bir zemindir" diye konuştu.

'OĞLUM, BENİ TESELLİ ETTİ'

Akgün, kılık kıyafetinden dolayı hakir görülmesi ve rencide edilmesinin çok üzücü bir durum olduğunu söyleyerek, "Bir anne, evladının tesellisine maruz kalmamalı. Benim oğlumun beni arayıp, 'Anne bunlara üzülme' demesi beni üzüyor. Benim teselli etmem gereken çocuk, beni teselli ediyor; insan üzülüyor. Bu ülkede kılık kıyafetin bir anayasal hak haline gelmesi gerekiyor, bir an önce sivil anayasaya geçilsin" dedi.