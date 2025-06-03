Hasan Akgün, 'basketbol takımına istenen 35 milyon lira bağış' iddiasını bilmediğini söyledi

Büyükçekmece Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "nüfuz kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şüpheli Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın belediyenin basketbol takımına 35 milyon lira tutarında bağış istediği iddiasına ilişkin, "Bağış talebi hakkında bir bilgim yoktur. Belediye başkanı olarak çok yoğun çalıştığım için iş yükümü hafifletmek amacıyla yıllardan beri 7 belediye başkan yardımcısı görevlendirdim. Her konuda bilgi sahibi olmam imkansızdır." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, Akgün'ün "rüşvet almak-vermek-aracılık etmek", "irtikap-nüfuz kullanma" suçları kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan ifadesine ulaşıldı.

Akgün'e sorgusunda, soruşturmadaki diğer şüphelilerin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadığı soruldu.

Şüpheli Eray Kurt'un damadı olduğunu ve kendisiyle herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını söyleyen Akgün, diğer şüphelilerin de belediyede görev yaptığını belirtti.

Sorgusunda Akgün'e, bazı şüpheli, tanık ve mağdur-şüphelilerin ifadeleri okunarak, sorular yöneltildi.

Şüpheli Mansur Aslan'ın imar izni için toplamda 1 milyon lirayı aşkın para gönderdiğine ilişkin ifadesi ve Akgün'ün yeğeni G.A. ile olan WhatsApp görüşmesi ekran kayıtlarıyla ilgili, "Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketi ve yetkililerini tanımıyorum. Büyükçekmece Belediyesine yaptıkları iddia edilen villa işlemlerine ilişkin başvurularla ilgili bilgim yoktur. Bu işlemler belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülür. Hiçbir şekilde imar ve inşaat ruhsatı ile ilgili imza ve işim olmaz. Tüm işlemler müdürlükte gerçekleşir. Onay da yine imardan sorumlu teknik başkan tarafından gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

"Kulübe gelen bağışlar kulübün sorumluluğundadır"

Akgün, yeğeni G.A. ile uzun zamandır görüşmediğini belirterek, "Ne iş yaptığını bilmiyorum. Belediyede resmi ya da gayriresmi olarak hiçbir yetkisi ve etkisi yoktur. Benim ailemden kimse belediye işlerine karışamaz, yönlendirme yapamaz. Kendisine belediye işleri konusunda hiçbir talimat vermedim. Hiçbir yakınım belediye işlerine bugüne kadar karışmamıştır. Buna ben asla izin vermem." dedi.

Para iddiasını ilk defa duyduğunu savunan Akgün, "G.A'nın belediye adına maddi bir talepte bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Mansur Aslan ilk etapta kendisinden istenildiği iddia edilen paralara ilişkin belediyeye müracaat etseydi ben derhal gereğini yapardım. Büyükçekmece Belediyesinin basketbol takımı bağımsız bir takımdır, belediyeyle resmi bir bağı yoktur. Aslan'ın kulübe yaptığı iddia edilen bağışla ilgili bilgim yoktur. Belediyenin bu basketbol takımıyla ilgili bir faaliyeti bulunmaz. Görevlendirilen personel yoktur. Kulübe gelen bağışlar kulübün sorumluluğundadır." şeklinde ifade verdi.

Akgün, şüpheli İlker Güngör'ün belediyenin basketbol takımına 300 bin lira bağışta bulunmasının sorulması üzerine, bağış hakkında bilgisinin olmadığını savundu.

Sorgusunda Akgün, kendisine belediyenin basketbol takımına farklı kişiler tarafından çeşitli meblağlarda yapılan diğer bağışların da sorulmasının ardından, bağışlar hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.

Osman Yeşilgül'ün "kasası" olduğu iddiası

Şüpheli Mustafa Keleş'in, "Akgün'ün kasası olarak bilinen şüpheli Osman Yeşilgül'ün kendisinden Akgün için iki villa ile üç daire istediği ve taleplerin karşılanmaması halinde inşaat için gerekli iznin verilmeyeceğini söylediği"ne ilişkin iddialarıyla ilgili Akgün, "Osman Yeşilgül aracılığıyla üç daireyi benim adıma isteme iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Kimseden bu şekilde bir talepte bulunmadım. Mustafa Keleş projenin dışında kaldığı için Osman Yeşilgül ve diğer müteahhitlerle sorun yaşamış ve aralarında mahkeme süreci oluştuğunu duymuştum. Bu husumet sebebiyle söylemiş olabilir." dedi.

Akgün'e sorgusunda, tanık S.B'nin, "Birçok müteahhitin ve benim maruz kaldığım gibi inşaat ve ruhsat aşamasında belediye başkan ve yardımcılarının para veyahut taşınmaz talebinde bulunduklarını anlattım. Bunlardan somut olarak bildiğim bir olaydan bahsetmek istiyorum. Mustafa Keleş benim akrabamdır ve inşaat sektöründe faaliyet gösterir. Tam olarak yılını hatırlamamakla birlikte Büyükçekmece'de 'Pelican Hill Residance' isimli projeyi yaparken, Akgün'ün Florya Orman Sokak 580 adada M. İnşaat ile birlikte yaptığı, tek bloktan oluşan binada bir daire vermek zorunda kaldı." şeklindeki beyanı okundu.

Bunun üzerine Akgün, "S.B'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Söylenilen daire devri kızıma ait olan, ailecek bedelini ödediğimiz daire olabilir. Bu dairenin ödemelerine ilişkin bilgi ve belge kızımda varsa sunabilir. Uzun bir dönem geçtiği için net olarak hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

Şüpheli Osman Yeşilgül'ün üzerine kayıtlı taşınmazları Akgün'ün eşi ve çocuklarına satmasıyla ilgili beyanlarının sorulmasının ardından Akgün, "Osman Yeşilgül'ün tapu devirleri hakkındaki beyanları doğrudur. Kendisine ödemeleri yapılmıştır." dedi.

Akgün, Yeşilgül'ü 1985 yılından beri tanıdığını ancak "kasası" olduğuna ilişkin iddiaların kesinlikle yalan olduğunu kaydetti.

Hakkında Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın, sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin dava açılan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın "ilçedeki bir bölgeye yapılan villaların çevresindeki yolu kendi müteahhitlerine yaptırması ve borçlara karşılık 2 villa verilmesi"yle ilgili iddiaların sorulması üzerine Akgün, "Bu konularda herhangi bir bilgim yoktur. Bu yönde bana hiçbir bilgi vermedi." ifadelerini kullandı.

Evinde ele geçirilen paralar

Akgün, şüpheli Vahit Karaarslan'ın, soruşturmanın şüphelilerinden "Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın inşaat ruhsatı için Büyükçekmece Belediyesinin basketbol takımına bağış istediği ve kendisinin de 35 milyon lirayı 7 taksitte ödeyebileceğini söylediği ve 3 taksiti ödedikten sonra ruhsat almayarak ödeme yapmayı bıraktığı"na dair beyanıyla ilgili, şunları söyledi:

"Ömer Kazancı'nın 35 milyon lira tutarındaki bağış talebi hakkında bir bilgim yoktur. Belediye başkanı olarak çok yoğun çalıştığım için iş yükümü hafifletmek amacıyla yıllardan beri 7 belediye başkan yardımcısı görevlendirdim. Her konuda bilgi sahibi olmam imkansızdır. Belediye Başkanıyım, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesiyim, Marmara Belediyeler Birliği Meclis Başkanıyım, Avrupa Birliği Türk Milli Heyeti'nin en eski üyesiyim. Bunların hepsine zaman ayırmak durumundayım. Bu nedenle diğer verdiğim bilgiler doğrultusunda departmanlar kendi işlemlerini yasal çerçevede, hukuka uygun olarak yürütürler."

Akgün, operasyonda evinde yapılan aramada ele geçirilen 58 bin 200 avro, 79 bin 160 dolar ve 5 bin gram külçe gümüşe ilişkin ise "El konulan para ve ziynet eşyaları oğluma aittir. Kendisi benim evimin üst katındaki teras katta oturur. Kendisinin bugüne kadar ticaretle uğraştığını ifade etmiştim. Şirketi aracılığıyla ticarete devam eder, bu nedenle maddi durumu iyidir." şeklinde savunma yaptı.