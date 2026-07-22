Şanlıurfa'da hastanede çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nin dış cephesindeki klima motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında oluşan duman nedeniyle bazı hastalar tedbiren başka bir birime nakledildi.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü.
Hastanenin dış cephesinde bulunan klima motorunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında oluşan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, tedbiren hastane içerisindeki başka bir birime geçici olarak nakledildi.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın